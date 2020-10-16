İddianamede korkunç detaylar! Alaattin Çakıcı talimat verdi, bacağına sıktı

Geçtiğimiz günlerde çıkarıldığı mahkemede 17 yıl hapis cezası alan Alaattin Çakıcı'nın yargılandığı dava dosyasının detayları ortaya çıktı. Çakıcı’nın ‘Organize Suç Örgütü Kurmak’ ve bu kapsamda çeşitli suçlara azmettirmek suçlamasıyla İstanbul 6. Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak 17 yıl hapis cezası aldığı dava dosyada Çakıcı'nın adamları 22 ayrı eylem ile suçlanıyor. Çakıcı, ‘örgüt lideri’ kabul edildiğinden ilgili kanuna göre doğrudan bağlantısı görülmeyen eylemlerden de sorumlu tutuluyor.

"SEN BİZİM ABİMİZSİN BİR BACAĞIN LAFI MI OLUR"

Hürriyet'ten Mustafa Keseler'in haberine göre iddianamede Çakıcı’nın disiplinli ve sert olduğu belirtilerek ‘yanlış’ yapan adamlarından birinin nasıl cezalandırıldığı da detaylarıyla anlatılıyor. İddianameye göre Çakıcı, ‘adını kullanarak’ bazı şahıslara baskı yapan ve bu eylemlerinden rahatsız olduğu bir adamına ‘kendi kendini cezalandırması için’ haber gönderdi. Bunun üzerine Ömer adlı kişi ‘Abi öncelikle selam eder ellerinden öperim, çok başını ağrıtmayacağım. İstemeyerek de olsa sebep verdiğimiz bu olaydan dolayı özür dilerim. Sen bizim abimizsin, bir bacağın lafı mı olur, nereye istersen oraya sıkarım’ mesajıyla kendini bacağından vurdu.

"ÜZÜLDÜĞÜMÜ BELİRTMEK İÇİN AYAĞIMA ATEŞ ETTİM"

Ömer isimli kişinin kendini vurduğu anlar da kaydedilirken zanlı dosyaya giren ifadesinde Alaattin Çakıcı’nın bu konuda kendisinden bir talebi olmadığını ifade ederek, “Adını kullanarak bir şahıstan para aldığım dedikodusu yapılmış. Bu da Alaattin Çakıcı’nın kulağına gitmiş. ‘Artık ziyaretime gelmesin’ demiş. Eskiden beri görüştüğüm sevdiğim bir ağabeyimdir. Dedikodusu dönen olayı gerçekleştirmediğimi, bunu kanıtlamak için ve ne kadar üzüldüğümü belirtmek için de ayağıma ateş ettim.” ifadelerini kullandı.

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