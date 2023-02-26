İddrisu Abdul Shakun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İddrisu Abdul Shakun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İddrisu Abdul Shakun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İddrisu Abdul Shakun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İddrisu Abdul Shakun 1 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İddrisu Abdul Shakun Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Tamale United futbol takımında oynamaktadır. Real Tamale United takımına - tarihinde katılmıştır. İddrisu Abdul Shakun'nin Real Tamale United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İddrisu Abdul Shakun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İddrisu Abdul Shakun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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İddrisu Abdul Shakun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İddrisu Abdul Shakun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İddrisu Abdul Shakun şuan Real Tamale United takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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