İddrisu Murad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İddrisu Murad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İddrisu Murad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İddrisu Murad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İddrisu Murad 4 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İddrisu Murad Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Accra Great Olympics futbol takımında oynamaktadır. Accra Great Olympics takımına - tarihinde katılmıştır. İddrisu Murad'nin Accra Great Olympics ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İddrisu Murad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İddrisu Murad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İddrisu Murad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İddrisu Murad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İddrisu Murad şuan Accra Great Olympics takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.