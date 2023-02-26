İddrisu Shaibu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İddrisu Shaibu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İddrisu Shaibu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İddrisu Shaibu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İddrisu Shaibu 17 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İddrisu Shaibu Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aduana Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Aduana Stars FC takımına 14 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. İddrisu Shaibu'nin Aduana Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İddrisu Shaibu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İddrisu Shaibu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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İddrisu Shaibu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İddrisu Shaibu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Karela United

14 Eylül 2021 yılında Aduana Stars

İddrisu Shaibu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İddrisu Shaibu şuan Aduana Stars FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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