İdeografi ne demek, TDK'ya göre İdeografi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İdeografi ne demek? İdeografi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ideografi kelimesi. Peki ideografi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ideografi nedir, ideografi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İDEOGRAFİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İdeografi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İdeografi kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre ideografi kelimesi anlamı şu şekildedir:

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