İdil Biret kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, İdil Biret'in biyografisi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde konuşmasında, İdil Biret'e övgü yağdırması sonucu İdil Biret kimdir? Nereli, kaç yaşında? soruları merak konusu oldu. İşte, İdil Biret'in biyografisi...

İDİL BİRET KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İŞTE, İDİL BİRET'İN BİYOGRAFİSİ...

İdil Biret, 21 Kasım 1941 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Türk piyano sanatçısı olan Biret'in müziğe olan ilgisi iki yaşında başladı. Dört yaşında Bach'ın prelüdlerini çalmaya başladı. Dayısı müzikolog Mahmut Ragıp Gazimihal'di. İlk derslerini Mithat Fenmen'den aldı. 1948 yılında, henüz yedi yaşındayken, ikinci cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Biret'in yurt dışında eğitiminin gereksinimlerinin karşılanması için TBMM'ye bir teklif sundu. Bu teklif sonucunda İdil Biret için özel olarak çıkartılan kanun, "Harika Çocuklar Yasası" olarak bilinir. Bu kanun çerçevesinde eğitimi için ailesiyle birlikte Paris Konservatuvarı'na gönderilen Biret, burada 20. yüzyılın önemli pedagoglarından Nadia Boulanger ile çalıştı. Sekiz yaşında Paris Radyosu'nda ilk konserini verdi. Fransız piyanist Alfred Cortot'dan dersler aldı. İdil Biret'ten ömrü boyunca "en değerli öğrencim" olarak söz eden hocası Alman piyanist Wilhelm Kempff, onunla müzikal ilişkisini hayat boyu sürdürdü. Biret, 11 yaşındayken Kempff ile Mozart'ın İki Piyano İçin Konçertosu 'nu Paris Champs-Elysees Tiyatrosu'nda çaldı. Zaman zaman Kempff'in Positano'da verdiği usta sınıflara katıldı. Kempff'in 90. yaşı için düzenlenen konserde çaldı.

1952 yılında Paris Konservatuvarı'ndaki yüksek solfej ve deşifraj bölümlerini Birincilik Ödülü ile bitiren Biret, 1957 Haziranı'nda konservatuvarda devam ettiği piyano, oda müziği ve eşlikçilik sınıflarının her birinden birincilik ödülü ile mezun oldu ve "Birincilerin Birincisi" unvanını aldı. Reine Laurent Ödülü ve Popelin mükâfatlarını kazandı.

1954 - Lily Boulanger Memorial, Boston

1957 - Paris Konservatuvarı, Konservatuvar Birinciliği

1961 - Harriet Cohen - Dinu Lipatti Altın Madalyası, Londra

Adelaide Ristori Nişanı, İtalyan Hükümeti

Chevalier de l'Ordre du Mérite, Fransa

1971 - Devlet Sanatçısı, Türkiye idil biret

1974 - Kültür/Liyâkat Nişanı, Polonya Hükûmeti

1988 - Boğaziçi Üniversitesi, Onursal Doktora

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Onursal Doktora aldı

1995 - Uludağ Üniversitesi, Onursal Doktora

1995 - Grand Prix du Disque Chopin, Varşova

1995 - Altın Diyapozon, Fransa

1996 - Sevda Cenap And Müzik Vakfı Onur Ödülü Altın Madalyası

2003 - Ortadoğu Teknik Üniversitesi Onursal Doktora

2006 - Polonya Üstün Hizmet Madalyası (Chopin eserleri kayıt ve seslendirmeleri nedeniyle)

2007 - 35. Uluslararası İstanbul Müzik Festivali, Onur Ödülü'nü kazandı

kaynak: Vikipedi