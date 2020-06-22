İdil Fırat sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla Babalar Günü'nü kutladı. İdil Fırat, eşi Mert Fırat, babası Önder Fırat ve kardeşi ile birlikte çektirdikleri fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

İdil Fırat'ın babası Önder Fırat kızının oyuncu Mert Fırat ile evlenmesine karşı çıkmış ve hatta düğünlerine katılmamıştı.

Önder Fırat, geçtiğimiz şubat ayında damadı ve kızı ile barışmıştı. Bu barışmanın ardından 3,5 aylık hamile olan İdil Fırat, yaptığı son paylaşımla da aralarını tamamen düzeldiğini gözler önüne serdi.