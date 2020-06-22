İdil Fırat'ın babası damadı Mert Fırat ile aynı karede ilk kez yan yana!
İdil Fırat, eşi Mert Fırat ve babası Önder Fırat ile birlikte olduğu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Kızı İdil Fırat'ın oyuncu Mert Fırat ile evlenmesine karşı çıkan ve düğünlerine katılmaya Önder Fırat ilk kez damadı ile aynı karede görüntülendi.
İdil Fırat sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla Babalar Günü'nü kutladı. İdil Fırat, eşi Mert Fırat, babası Önder Fırat ve kardeşi ile birlikte çektirdikleri fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
İdil Fırat'ın babası Önder Fırat kızının oyuncu Mert Fırat ile evlenmesine karşı çıkmış ve hatta düğünlerine katılmamıştı.
Önder Fırat, geçtiğimiz şubat ayında damadı ve kızı ile barışmıştı. Bu barışmanın ardından 3,5 aylık hamile olan İdil Fırat, yaptığı son paylaşımla da aralarını tamamen düzeldiğini gözler önüne serdi.
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