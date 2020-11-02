İdil Şirin'in 58 saat sonra enkazın altından çıkarılma görüntüleri!

İzmir'de yaşanan 6,6 şiddetindeki depremin ardından tıkılan Emrah Apartmanı'nın enkazı altında kalan İdil Şirin'in 58 saat sonra ekipler tarafından beton yığınlarının altından çıkarılma anı kameralara saniye saniye böyle kaydedildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan İdil'in sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.