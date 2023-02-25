İdir Boutrif kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İdir Boutrif Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İdir Boutrif adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İdir Boutrif Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İdir Boutrif 6 Şubat 2000 tarihinde Mont-Saint-Martin şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Cezayir,Fransa uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İdir Boutrif Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini El. Sports Agency yapmaktadır. İdir Boutrif, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MC Alger futbol takımında oynamaktadır. MC Alger takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İdir Boutrif'nin MC Alger ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İdir Boutrif Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İdir Boutrif isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İdir Boutrif Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İdir Boutrif futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında RE Virton U17

1 Temmuz 2016 yılında St-Étienne U17

1 Temmuz 2017 yılında Standard U21

1 Temmuz 2018 yılında Sampdoria U19

31 Temmuz 2019 yılında Virton U21

2 Eylül 2020 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2021 yılında CS Fola Esch

1 Temmuz 2022 yılında MC Alger

İdir Boutrif Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İdir Boutrif şuan MC Alger takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İdir Boutrif Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

USL Mont-Saint-Martin, CS Saulnes, Villers-ES Morfontaine, FC Metz, RE Virton, AS Saint-Etienne, Standard Lüttich

Cezayir U18 takımında 17 numaralı formasıyla 22 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.