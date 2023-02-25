İdir Mokadem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İdir Mokadem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İdir Mokadem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İdir Mokadem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İdir Mokadem 5 Haziran 1994 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İdir Mokadem Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JS Saoura futbol takımında oynamaktadır. JS Saoura takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. İdir Mokadem'nin JS Saoura ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İdir Mokadem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İdir Mokadem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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İdir Mokadem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İdir Mokadem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ekim 2020 yılında CS Constantine

1 Ekim 2021 yılında RC Arbaa

4 Ağustos 2022 yılında JS Saoura

İdir Mokadem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İdir Mokadem şuan JS Saoura takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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