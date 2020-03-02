İdlib gazisi baba ocağında

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında yaralanan Bayburtlu asker, baba ocağına geldi.

İdlib Gazisi Uzman Çavuş Feyyaz Emir baba ocağında karşılandı. İdlib'de 33 askerimizin şehit düştüğü hain saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Feyyaz Emir, bir süre Hatay Devlet Hastanesinde tedavi gördükten sonra Bayburt'a geldi. Uzman Çavuş Feyyaz Emir, Taşocağı Köyünde, akrabaları ve komşuları tarafından dualarla karşılandı. Gazi Emir, şehit olan silah arkadaşlarının ailelerine ve Türk Milletine başsağlığı dileyerek, yaralılara acil şifalar diledi.

Kaynak: İHA