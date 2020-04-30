İdlib girişinde tüm araçlar dezenfekte ediliyor

Suriye'nin İdlib kenti girişinde tüm araçlar korona virüs salgını ile mücadele kapsamında dezenfekte ediliyor.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 230 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs nedeniyle hükümetler önlemlerini arttırıyor. Suriye'nin İdlib kentine giriş yapmak isteyen tüm araçlar korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ekipler tarafından dezenfekte ediliyor.

İdlib'de bugüne kadar korona virüs vakası tespit edilmedi.

Kaynak: İHA