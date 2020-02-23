İdlib şehidi Demir, son yolculuğuna uğurlandı

SURİYE'nin İdlib kentinde, Esad rejimi tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Mecit Demir'in (25) cenazesi, memleketi Gaziantep'te düzenlenen törenle toprağa verildi.

Tankçı Sözleşmeli Er Mecit Demir'in için Bahaettin Nakıboğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, AK Parti, CHP ve MHP milletvekilleri, bürokratlar, askerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, şehidin fotoğraflarına bakarak gözyaşı döken kardeşleri, "Seninle gurur duyuyoruz. Başımız dik olacak" diyerek tabuta sarıldı. Babasının vefat ettiği öğrenilen Şehit Demir'in gözyaşlarına boğulan annesi Nisa Karataş ise yakınlarının yardımlarıyla ayakta durdu. Şehidin tabutunun başına gelen yakınları ve yeğenleri de asker selamı verdi. Çok sayıda yakını da şehidin tabutuna kapanarak ağladı.

Gaziantep İl Müftüsü Yardımcısı Mecit Demir'in öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından askerler tarafından omuzlara alınan Demir'in cenazesi, cenaze aracına taşındı. Demir'in cenazesi, Asri Mezarlıkta bulunan şehitlikte toprağa verildi.

Şehit Mecit Demir'in 11 kardeş ve bekar olduğu öğrenildi.

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Kaynak: DHA