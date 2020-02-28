İdlib şehidi Yüzbaşı Şahin'in Ankara'daki evinin önüne taziye çadırı kuruldu

ANKARA (AA) - İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Yüzbaşı Süleyman Şahin'in Ankara'daki evinin önüne taziye çadırı kuruldu.

Şehadet haberinin Afyonkarahisar'daki babaevinde kardeşi Gökhan Şahin'e ulaştırılmasının ardından askeri yetkililer, şehit Şahin'in (35) Yenimahalle ilçesi Serhat Mahallesi'ndeki evine giderek acı haberi eşi Nuray ile babası Mehmet ve annesi Arzu Şahin'e de iletti.

Şehidin evine ve çevredeki binalara Türk bayrakları asıldı, belediye ekiplerince evin önüne taziye çadırı kuruldu.

Yenimahalle Kaymakamı Selda Dural, Şahin ailesini evinde ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Şahin ailesinin yakınları da haberi alır almaz şehidin evine geldi.

Şehit Şahin'in, Yasemin (2) ve Mehmet Selim (6) adında iki çocuğunun olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA