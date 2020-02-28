İdlib şehitlerimizin isimleri ne? Nereliler? Yaralıların adları ne?

İdlib'den gelen acı şehit haberinin ardından internette bu şehitlerimizin kimeölr olduğu araştırılmaya başlandı. Peki İdlib şehitlerimizin isimleri ne? İsimler belli oldu mu? Nereliler? soruları İdlib'den gelen ve yüreğimizi yakan şehit haberlerinin ardından araştırılmaya başlandı. İşte bu soruların cevapları...

İDLİB ŞEHİTLERİMİZİN,YARALILARIN İSMİ NE?

Türkiye son yılların en acı olayıyla sarsıldı. İdlib'de Esed güçleri, Rusların hava desteğiyle bölgedeki TSK unsurları hedef aldı. Şehit haberlerine ilişkin son dakika açıklamayı Hatay Valisi Rahmi Doğan yaptı. İlk açıklamada 9 olan şehit sayısı hızla arttı ve 33'e yükseldi. Çok sayıda askerimiz de yaralı. İdlib şehitlerinin isimleri ailelerine haber verildikçe açıklanıyor. Şu ana kadar ismi açıklananlar şunlar:

- Uzman Çavuş İbrahim Tüzel (24) / Mersin

- Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz (23) / Antalya

- Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı (23) / Kahramanmaraş

- Yüzbaşı Süleyman Şahin'in (35) / Afyonkarahisar

Uzman Çavuş İbrahim Tüzel (24) / Mersin

SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in (24) acı haberi, Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Erdemli Kaymakamı Avni Kula ile beraberindeki heyet, sabah saatlerinde, acı haberi şehit Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in Alibeyli Mahallesi'nde oturan babası Şuayip ile annesi Gülten Tüzel'e verdi. 7 kardeş olan Tüzel'in babaevi, Türk bayraklarıyla donatıldı. Tüzel ailesinin yakınları ve komşuları da taziye için eve geldi. Şehit Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in cenazesinin, Erdemli'de toprağa verileceği öğrenildi.

Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz (23) / Antalya

İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın (23) acı haberi, Antalya'nın Finike ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Yüzbaşı Süleyman Şahin- Afyonkarahisar

İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Yüzbaşı Süleyman Şahin'in (35) acı haberi, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki yakınlarına verildi. Yüzbaşı Şahin'in anne ve babasının, şehidin çocuklarına bakmak için Ankara'ya gittiği, acı haberi de burada aldıkları öğrenildi.

KAÇ ŞEHİDİMİZ VAR?

İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne rejim tarafından hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda 33 askerin şehit olduğu olduğu bildirildi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, saldırı sonrası kameralar karşısına geçerek yaptığı ilk açıklamada şehit sayısını 9 olarak açıklamıştı.

Ancak Doğan bir sonraki açıklamasında, şehit sayısının 22'ye yükseldiğini bildirdi.

Gece 02.00 sıralarında 3. kez kameralar karşısına geçen Vali Doğan, ağır yaralı 7 askerin daha şehit olduğunu, şehit sayısının da 29'a yükseldiğini, yaralı sayısının ise 36 olduğunu söyledi.

Vali Doğan son yaptığı açıklamada ise şehit sayısının 33'e yükseldiğini duyurdu. Kameraların karşısına geçerek acı haberi paylaşan Vali Doğan, yaralı askerlerimizin ise hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti.

Vali Rahmi Doğan, ilk açıklamasında ayrıca şu bilgileri paylaşmıştı.

"Yaralılarımız var. Ağır yaralılarımız var. Yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan aldık. Hataydaki hastanelerde tedavileri devam ediyor. Hastanelerimizde yaralılarımız için herhangi bir kan ihtiyacı yoktur. Tüm tedbirler alınmış, tüm sağlık personelimiz görevi başındadır. Yaralılarımıza gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Hastanelerdeki yaralı askerlerimizin hayati tehlikesi bulunmamaktadır."

HATAY VALİSİ NE DEDİ?

İDLİB'den gelen şehit haberleri yürekleri dağladı. İdlib'de Suriye rejimi tarafından düzenlenen hava saldırısında bölgedeki TSK unsurları hedef alındı. Hatay Valiliği saldırıda çok sayıda askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

Vali şunları söyledi:

-Tüm sağlık personelimiz görevi başındadır. Yaralılarımıza gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Hemşehrilerimden müsterih olmalarını, hastanelerin etrafında herhangi yığılma olmamasını buradan istirham ediyorum."

HULUSİ AKAR YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz, İdlib’deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Hatay’daki Taktik Komuta Yeri’ne geldi. Bakan Akar, ardından kuvvet komutanları ile birlikte Hatay Devlet Hastanesi’nde yaralı askerleri ziyaret etti. Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar, ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı.

RUSYA NE DEDİ?

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Türk askeri olmaması gereken bölgede rejim jetlerince vuruldu" ifadesine yer verildi.

Aynı açıklamada Rus uçaklarının Türk askerinin vurulduğu bölgede görev almadığı bilgisine yer verildi.

Türkiye’nin İdlib’deki koordinat merkezi ile sürekli temas halinde olduklarını belirten Rusya Savunma Bakanlığı "Türkiye’nin kayıpları sonrası ateşkesi uygulamaya hazırız" bilgisine yer verdi.

Saldırının ardından Türkiye harekete geçerken, gözler Rusya'ya çevrilmişti. Saldırıyı Rusya'nın gerçekleştirdiğine dair iddialar ortaya atılmıştı.

İDLİB NEREDEDİR?

İdlib veya İdlip, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan ve aynı isimli yönetim bölgesinin merkezi olan şehir.

Halep'e 60 km uzaklıktadır.Bulunduğu ilin Türkiye'ye (Hatay iline) de toprak komşuluğu vardır. Bu nedenle Hatay ve Kilis gibi güney illerle benzerlikler gösterir.

Oldukça eski bir yerleşim alanı olan şehir yakınlarında pek çok eski şehir kalıntısı vardır. Bunlardan Ebla antik kenti, bir zamanlar bölgede önemli bir merkezdi.

Şehrin ekonomisi tarıma dayanır ve Suriye'nin önemli tarım merkezlerinden birisidir. Özellikle de zeytin üretimi yapılmaktadır. İdlib zeytin, pamuk, buğday ve meyve, özellikle kiraz için önemli bir üretim merkezidir. Diğer başlıca ürünlerinde badem, susam, incir, üzüm ve domates içerir. 1995 yılında çeşitli narenciye kırpma ile ekili yaklaşık 300 hektar alan vardı.

2011'de Suriye İç Savaşı'nın başlamasından bu yana, şehir asi milislerin eline geçti ve 2017'de Suriye Kurtuluş Hükümeti'nin merkezi oldu. İdlib Valiliği'ni Tahrir el-Şam ile birlikte kontrol etmektedir.

Merkez İstatistik Bürosu tarafından yapılan 2004 nüfus sayımında, Idlib 98.791 nüfusa sahipti ve 2010 yılında nüfus 165.000 civarındaydı. Suriye İç Savaşı 2011'de başlamadan önce, bölge sakinleri önemli bir Hıristiyan azınlık olmasına rağmen çoğunlukla Sünni Müslümanlardı.[1] İdlib altı ana bölgeye ayrılmıştır: Ashrafiyeh (en kalabalık), Hittin, Hicaz, Şehir Merkezi, Hurriya ve el-Qusur.

Suriye'nin büyük bir tarım merkezi olan İdlib bölgesi, aynı zamanda birçok "ölü şehir" içeren ve insan yapımı anlatımlar içiren tarihsel yapıtlar olarak oldukça önemlidir. Idlib, bir zamanlar güçlü bir krallığın başkenti olan Ebla antik kentini içermektedir. Nuhaše ve Luhuti antik krallıkları, bugünkü Valilik Bölgesi'nde Bronz ve Demir çağlarında ortaya çıkmıştır.