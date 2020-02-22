İdlib Zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin, Macron ve Merkel ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya gelecek. AK Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bergama Belediyesi'ni ziyareti sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan İdlib için Putin, Macron ve Merkel ile 5 Mart'ta bir araya geleceğini açıkladı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Bergama'nın önünde çok daha aydınlık günlerin kapıları açıldı.

Tam 40 yıldır milletimize hizmetkar olmanın şerefini yaşıyoruz. Siyasi hayatımızın hiçbir döneminde yılgınlığa kapılmadık. İnsanların inancına, kılık kıyafetine, mezhebine göre ayrım yapmadık. Herkesi bağrımıza bastık. Bizim dönemimizde Türkiye kardeşlikle büyüdü. Her alanda ülkemiz destan yazdı. Bizden önce 80 yılda yapılan hizmetlerin kat ve kat fazlasını 18 seneye sığdırmayı başardık.

Dış politikada ne olup bittiğini izliyorsunuz ve bazı gerçekleri görüyorsunuz. 40 yıl önce nasıl bir Türkiye vardı, şimdi nasıl bir Türkiye var görüyorsunuz.

TERÖRİSTLERİ İNLERİNE TIKIYORUZ

İnsansız hava aracı için ABD bize ne dedi? Kongreden geçiremedik dediler. Şimdi ne oldu? Biz İHA'mızı yapıyor muyuz? Biz artık tankımızı da zırhlı aracımızı da üretiyoruz. Bitmedi, şimdi onun bir daha üzerine gittik. Yakında, Akıncı devreye giriyor. Test edildi, yapıldı. Teröristleri inlerine tıkıyoruz.

Savunma Sanayi'nde yerlilik oranı yüzde 20'den 70' çıktı.

Arifiye'deki tank fabrikasını satmadık. Ortaklaşa 50 milyon dolar yatırımla yenileniyor.

ERDOĞAN, MERKEL, MACRON, PUTİN İLE BİR ARAYA GELECEK

Putin ile dün konuştum. Merkel ve Macron'a da ifade ettim. 5 Mart'ta Putin, Macron ve Merkel ile bir araya geleceğiz, tekrar bu konuları konuşacağız.