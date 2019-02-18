İdlib'de 2 ayrı noktada patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Suriye'nin İdlib kentinde 2 farklı noktada patlama meydana geldi. Yerel kaynaklar patlamalarda 10'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini; çok sayıda kişinin...
Suriye'nin İdlib kentinde 2 farklı noktada patlama meydana geldi. Yerel kaynaklar patlamalarda 10'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini; çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu.
DHA
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