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  3. İdlib’de 7’nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

İdlib’de 7’nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 7'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesinin yapıldığını açıkladı.

İdlib’de 7’nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 7'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesinin yapıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "TR-RF mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 7'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir" denildi. Açıklamada ayrıca söz konusu devriyeye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

İdlib’de 7’nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

İdlib’de 7’nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

Kaynak: İHA




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