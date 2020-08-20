İdlib'de çocukların oyuncak sandığı EYP patladı! 3 çocuk öldü

Suriye'nin İdlib kentinde çocukların oyuncak zannedip oynadığı EYP'nin infilak etmesi sonucu 3 çocuk hayatının kaybederken 2 sivilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.