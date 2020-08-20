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  3. İdlib'de çocukların oyuncak sandığı EYP patladı! 3 çocuk öldü

İdlib'de çocukların oyuncak sandığı EYP patladı! 3 çocuk öldü

Suriye'nin İdlib kentinde çocukların oyuncak zannedip oynadığı EYP'nin infilak etmesi sonucu 3 çocuk hayatının kaybederken 2 sivilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Suriye’nin İdlib kentinde bulunan Salqin kasabasındaki Al-Alani köyünde çocukların el yapımı patlayıcıyı (EYP) oyuncak sanıp oynaması esnasında patlayıcı infilak etti. Olayda 3 çocuk hayatını kaybetti. 2 sivilde yaralandı.

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20 Ağustos 2020 Perşembe 12:36
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