İdlib'de çocukların oyuncak sandığı EYP patladı! 3 çocuk öldü
Suriye'nin İdlib kentinde çocukların oyuncak zannedip oynadığı EYP'nin infilak etmesi sonucu 3 çocuk hayatının kaybederken 2 sivilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Suriye’nin İdlib kentinde bulunan Salqin kasabasındaki Al-Alani köyünde çocukların el yapımı patlayıcıyı (EYP) oyuncak sanıp oynaması esnasında patlayıcı infilak etti. Olayda 3 çocuk hayatını kaybetti. 2 sivilde yaralandı.
Cani damat dehşeti! Kayınvalidesini boğup binanın altına gömdü
Maske takmayan genç kadına polisin müdahalesi!
Kocaeli'nde alkollü ev arkadaşları birbirini bıçakladı!
Samsun'da sokak ortasında katliam görüntüleri!
20 Ağustos 2020 Perşembe 12:36
Benzer Videolar