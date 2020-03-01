İdlib'de düşürülen uçak kime ait? Sorunun cevabını merak eden birçok kişi Anadolu Ajansı'nın "İdlib'de Beşşar Esed rejimine ait bir uçak düşürüldü" başlıklı haberini paylaşıp kaldırmasının ardından internette arama yapmaya başladı. Peki İdlib'de düşürülen uçak kime ait? Ayrıntılar haberimizde...

İDLİB'DE DÜŞÜRÜLEN UÇAK KİME AİT?

Anadolu Ajansı İdlib'de Esed rejimine ait L-39 tipi bir uçak düşürüldüğünü duyurdu. Haber "Suriye'nin kuzeyindeki Serakib bölgesinde rejime ait L-39 savaş uçağı düşürüldü." diye verildi.

Bölgede bulunan CNN TÜRK muhabiri Fulya Öztürk ise; Serakib'de Suriye devletine ait bir savaş uçağı muhalifler tarafından düşürüldüğünü bildirdi.

Haberi, "İdlib'de Beşşar Esed rejimine ait bir uçak düşürüldü" diye paylaşan Anadolu Ajansı daha sonra bu paylaşımını kaldırdı.

DÜŞEN UÇAK TÜRK İHA'SI MI?

Uçağın Suriye’ye ait Su-24 tipinde olduğu, Serakib-Neyrab civarında düşürüldüğü paylaşılırken, Suriye devlet haber ajansı SANA ise Serakib'de bir drone'un düşürüldüğünü yazdı.

SANA, Suriye'ye ait herhangi bir uçak ya da drone düşürülmediğini duyurdu.

Öte yandan düşürülen uçağın Türk İHA'sı olduğu söyleniyor.

Düşürülenin Türk İHA'sı olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Düşürülen uçak Türk İHA'sı mı henüz belli değil.

Tanıtımı yapılan Türk İHA'sının fotoğrafı şöyle: