İdlib’de gözlem noktasına havan saldırısı: 1 şehit, 3 yaralı (2)
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de rejim güçlerince Türkiye'nin 10 numaralı gözlem noktasına yapılan havan saldırısının ardından, saldırının gerçekleştirildiği rejim mevzilerinin yoğun ateş altına alındığını açıkladı.
REJİM MEVZİLERİ ATEŞ ALTINA ALINDI
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de rejim güçlerince Türkiye'nin 10 numaralı gözlem noktasına yapılan havan saldırısının ardından, saldırının gerçekleştirildiği rejim mevzilerinin yoğun ateş altına alındığını açıkladı.
DHA
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