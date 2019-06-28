İstanbul24 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. İdlib’de gözlem noktasına havan saldırısı: 1 şehit, 3 yaralı (2)

İdlib’de gözlem noktasına havan saldırısı: 1 şehit, 3 yaralı (2)

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de rejim güçlerince Türkiye'nin 10 numaralı gözlem noktasına yapılan havan saldırısının ardından, saldırının gerçekleştirildiği rejim mevzilerinin yoğun ateş altına alındığını açıkladı.

İdlib’de gözlem noktasına havan saldırısı: 1 şehit, 3 yaralı (2)

REJİM MEVZİLERİ ATEŞ ALTINA ALINDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de rejim güçlerince Türkiye'nin 10 numaralı gözlem noktasına yapılan havan saldırısının ardından, saldırının gerçekleştirildiği rejim mevzilerinin yoğun ateş altına alındığını açıkladı.

DHA

HABERE YORUM KAT