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  3. İdlib'de gözlem noktasına havan saldırısı: 1 şehit, 3 yaralı (3)

İdlib'de gözlem noktasına havan saldırısı: 1 şehit, 3 yaralı (3)

Türkiye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki 10 numaralı gözlem noktasına, Suriye rejim güçlerinin kontrol ettiği bölgeden yapılan top/havan saldırısında yaralanan 3 asker, saat 22.15 sırlarında helikopterle Hatay Devlet Hastanesi'ne getirildi.

İdlib'de gözlem noktasına havan saldırısı: 1 şehit, 3 yaralı (3)

YARALI ASKERLER HATAY'DA

Türkiye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki 10 numaralı gözlem noktasına, Suriye rejim güçlerinin kontrol ettiği bölgeden yapılan top/havan saldırısında yaralanan 3 asker, saat 22.15 sırlarında helikopterle Hatay Devlet Hastanesi'ne getirildi. Tedaviye alınan 3 askerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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DHA

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