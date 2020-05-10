İdlib’de hüzünlü Anneler Günü

Suriye'de Esad rejimi saldırı nedeni ile göç etmek zorunda kalan 8 çocuk annesi, Anneler Gününde duygulandırdı.

Suriye'de devam eden iç savaş nedeni ile İdlib'e göç etmek zorunda kalan 8 çocuk annesi Oum Ahmet, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. Ahmet, Esad rejiminin bulundukları bölgeyi bombalaması nedeni ile 8 çocuğu ve kocası ile göç etmek zorunda kaldı. Vefakar anne, kocasının uzun süredir işsiz olduğunu ve hiçbir gelir kaynaklarının olmadığını ifade etti. Vefakar anne, yaşadıkları bu zor şartlar altından anneler gününün kendisi için bir anlamı olmadığını ifade ederek, duygulandırdı. Ahmet, kocası ve 8 çocuğu ile çok zor şartlar altında yaşadıklarını dile getirirken, inşaat halinde bir evde yaşamlarını sürdürüyorlar. Vefakar anne, sadece komşuların yaptıkları gıda yardımları ile oruçlarını açabildiklerini ifade ederken, evimizde su ve elektrik dahi bulunmuyor dedi. Ahmet, bu zor şartlardan kurtulmak istediğini ve normal şartlarda bir hayat yaşamak istediğini ifade etti.

Kaynak: İHA