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İdlib’de korona virüse karşı dezenfekte başladı

Suriye'nin İdlib kentinde sivil savunma ekipleri tarafından korona virüse karşı dezenfekte çalışmaları yapıldı.

İdlib’de korona virüse karşı dezenfekte başladı

Suriye'nin İdlib kentinde sivil savunma ekipleri tarafından korona virüse karşı dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Tüm dünyada korona virüs salgını hızla yayılmaya devam ederken, Suriye'nin İdlib kentinde sivil savunma ekipleri virüse karşı dezenfekte çalışmaları başlattı. Sivil Savunma Yetkilisi, korona virüse karşı bir mücadele başlattıklarını belirterek, korona virüsle mücadele kapsamında kamu tesislerinin, okulların ve camilerin dezenfekte edileceğini bildirdi. Yetkili, ayrıca dezenfekte çalışmalarının ilerleyen günlerde İdlib'deki mülteci kamplarını da kapsayacağını belirtti.

İdlib’de korona virüse karşı dezenfekte başladı

İdlib’de korona virüse karşı dezenfekte başladı

Kaynak: İHA




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