İdlib'de sağanak 3 can aldı

İDLİB (AA) - Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde şiddetli yağış nedeniyle bazı kamplarda sel meydana gelirken sulara kapılan 3 sivil hayatını kaybetti.

Şiddetli yağışın ardından yaşanan sel nedeniyle Esed rejimi ve destekçilerinin yerinden ettiği sivillerin sığındığı bazı kamplar olumsuz etkilendi.

Kamplarda sele kapılan 3 sivil hayatını kaybetti. Kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Sel sonrası İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, kamplarda su tahliyesi ve temizleme çalışmaları başlattı.

Selden etkilenen Keferbini Kampı'ndaki Abdullah Ebucabir, AA muhabirine yaşadıkları mağduriyeti anlattı.

Cabir, "Aniden bastıran yoğun yağmur nedeniyle burada yaşayan insanlar, çadırlar, elbiseler ve her şey su altında kaldı." dedi.

Dün teslim edilen yardımların da su altında kaldığını belirten Cabir, "Bugün hayatın zorluğunu bir kez daha hissettik. Bu kampta en az 75 çadır su altında kaldı. Buradaki insanların ne yemeği ne elbisesi kaldı. Buradan sivil toplum kuruluşlarına sesleniyorum. Bize yardım elini uzatın. Bizim önce Allah'a, sonra size ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.



- İdlib'de durum



Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden 3'ünü Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı.



Rejim güçlerinin Eylül 2018'de askeri yığınağına hız vermesi üzerine, Türkiye ve Rusya, 17 Eylül 2018'de ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı. Saldırılarına kısa bir süre ara verdikten sonra yeniden başlayan rejim güçleri, Mayıs 2019'da bölgeyi tümüyle ele geçirmek için kara operasyonu düzenledi.



Rejim ve destekçileri bu çerçevede İdlib'in önemli ilçelerinin yanı sıra güneyi ve güneydoğusu, Hama'nın kuzey ve doğu kırsalı ile Halep'in güney ve batı kırsalında çok sayıda yerleşimi ele geçirdi. Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan bu yana göç edenlerin sayısı 1 milyon 942 bini buldu.



Türkiye ve Rusya, 12 Ocak 2020'de ateşkesin başlaması için mutabık kaldı ancak Esed rejimi ve müttefikleri, ateşkesi hiçe sayarak İdlib'deki saldırılarını sürdürdü.



Bunun üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5 Mart'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni bir mutabakat sağladı, son ateşkes 6 Mart 2020 saat 00.01'den itibaren yürürlüğe girdi. Rejim ve destekçilerinin zaman zaman ihlallerine rağmen, ateşkese büyük ölçüde riayet ediliyor.

Kaynak: AA