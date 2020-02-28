İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara'dan ders gibi mesaj!

Kara, geçtiğimiz sene Kuzey Irak'ta yaralanıp gazi olmuştu. Kara'nın Lüleburgaz'daki birliğinden 2 gün önce gönüllü olarak gittiği İdlib'de şehit olması yürekleri yaktı.

Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara hakkında bir detay daha ortaya çıktı.

ŞAHADETİNDEN ÖNCE ARKADAŞINA GÖNDERDİĞİ MESAJ SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI BULDU

Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara’nın şehadetinden önce arkadaşına yolladığı mesaj şu şekilde; Sizden ricam "sakın 'Suriye'de ne işimiz var?' diyenlerden olmayın. Gittim gördüm, tam da olmamız gereken yerdeyiz. Yedi düvel bir olmuş, rejimi, Rusyası. Dua edin yeter. Selametle.