İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Muhammed Yılmaz'ın ailesine acı haber verildi

KÜTAHYA (AA) - Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Yılmaz'ın Kütahya'daki baba ocağına acı haber ulaştı.

Şehit Yılmaz'ın Yunus Emre Mahallesi'nde ikamet eden ailesine, şehadet haberini Kütahya Valisi Ömer Toraman, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çekiç ve Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı yetkilileri verdi.

Acı haberi alan şehidin babası Hüseyin ve annesi Hatice Yılmaz'ı yakınları teskin etmeye çalıştı.



Şehidin baba evine askerler tarafından Türk bayrağı asılırken, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar Kur'an okuyarak dua etti.

Şehit Yılmaz'ın 10 gün önce İdlib'deki çocuklara çikolata dağıtırken çekilmiş fotoğraflarını gönderdiği, telefon görüşmesinde ise "Anne çikolata dağıttığımız bu çocukların hepsi atılan bomba nedeniyle öldü. Burada her yerde çocuk cesetleri var." dediği öğrenildi.

Şehidin naaşının yarın düzenlenecek törenin ardından Kütahya Şehitliği'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA