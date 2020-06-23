İdlib’de yapılan briket evleri ailelere teslim edildi

Suriye'in İdlib ili kırsalındaki Kefer Lusin bölgesinde iki yardımlaşma derneğinin işbirliğiyle inşa edilen "Cihannüma Evleri" düzenlenen açılış töreniyle ailelere teslim edildi.

Suriye'nin İdlib kırsalına bağlı Kefer Lusin bölgesinde inşası tamamlanan 310 adet briket evin bulunduğu "Cihannüma Evleri" Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal ve Cihannüma Derneği Genel Başkanı Mustafa Şen'in katılımıyla düzenlenen açılış töreninin ardından savaş mağduru ailelere teslim edildi.

Briket ev projesini anlatan Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, "İdlib'deki briket ev çalışmamız kapsamında 9 farklı arazide inşa ettiğimiz evlerin açılışları sürüyor. Şimdi de Cihannüma Evleri projemizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu projede 310 adet briket ev bulunuyor. Bu evlerin 250'si Cihannüma Derneği tarafından bağışlandı. Tüm Cihannüma Derneği'ne teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Özdal, Sadakataşı Derneği'nin Suriye'de inşa etmeyi hedeflediği briket ev sayısını 5 bine çıkarmaya karar verdiklerini belirtti.

"En kısa süre içerisinde okulumuzu da inşa edeceğiz"

Cihannüma Derneği Başkanı Mustafa Şen ise, "İdlib'e bağlı Kefer Lusin bölgesinde Cihannüma'nın yaptırmış olduğu briket evlerimizi bugün ailelere teslim ettik. Burada 250 adet ev inşa etme planımızı kısa bir süre içerisinde hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu evlere yerleştirilen ailelerin çoğunluğu yetimlerden oluşuyor. Toplamda bin çocuk aile büyükleriyle burada yaşayacak. Bu nedenle en kısa süre içerisinde bu alana okul inşa etmeyi de planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bünyesinde 310 adet briket ev bulunan Cihannüma Evleri'nde bin 800 savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi sivil, barınma imkanı elde etti.

Kaynak: İHA