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İdlib'de yaralanan askerler, Hatay'a getirildi

SURİYE'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına Esad rejimi tarafından gerçekleştirilen yoğun topçu atışı sonucu yaranan 5 asker, Hatay Devlet Hastanesi'ne getirildi.

İdlib'de yaralanan askerler, Hatay'a getirildi

SURİYE'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına Esad rejimi tarafından gerçekleştirilen yoğun topçu atışı sonucu yaranan 5 asker, Hatay Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Türkiye, İdlib bölgesine göç ve krizi önlemek için yoğun askeri sevkiyat gerçekleştirirken, Esad rejimi bölgedeki TSK unsurlarına topçu atışı düzenledi. Saldırıda 5 asker şehit oldu, 5 asker ise yaralandı. Yaralı askerler, askeri helikopterlerle Hatay Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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Kaynak: DHA




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