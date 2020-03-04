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İdlib’de yaralanan yüzbaşı Tarsus’taki evine geldi

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısında yaralanan piyade yüzbaşı Hatay'daki tedavisinin ardından memleketi Mersin'in Tarsus ilçesine geldi.

İdlib’de yaralanan yüzbaşı Tarsus’taki evine geldi

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısında yaralanan piyade yüzbaşı Hatay'daki tedavisinin ardından memleketi Mersin'in Tarsus ilçesine geldi.

İdlib'de rejim unsurlarının hain saldırısı sonrasında TSK tarafından bölgede Bahar Kalkanı Harekatı başlatıldı. 1 Mart Pazar günü rejim unsurları tarafından yapılan hava saldırıda yaralanan Piyade Yüzbaşı Yunus Örücü, Hatay'daki tedavisinin ardından Tarsus'taki ikametine getirildi. Piyade Yüzbaşı Örücü, ailesi, akrabaları ve komşuları tarafından sevinçle karşılandı

Kaynak: İHA




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