İdlib'de zırhlı ambulansa hain saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İdlib'de 05 Haziran 2020 tarihinde, zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler ateş destek vasıtalarımızla derhal ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca, şehide Allah'tan rahmet, ailesi TSK ile Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlere de acil şifalar dilekleri iletildi.

SAMSUN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Suriye’nin İdlib kentinde zırhlı ambulans aracına yapılan saldırıda Samsunlu Piyade Uzman Onbaşı Ercan Zengin şehit oldu. Şehit Zengin'in acı haberi Samsun'un İlkadım ilçesi Aşağı Avdan Mahallesi’ndeki baba ocağına ulaştı. Evlatlarının acı haberini alan 5 çocuk babası Rahmi ve Feriha Zengin çifti, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin baba evine Türk bayrağı asılırken, acı haberi alanlar taziyeye koştu. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Zengin’in Hatice Zengin ile 3 yıldır evli olduğu ve Hatay’da görev yaptığı belirtildi. 4 yıllık asker olan şehit Piyade Uzman Onbaşı Ercan Zengin için yarın (cumartesi) cenaze töreni düzenleneceği belirtildi.

KABİNE ÜYELERİNDEN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

İdlib'de, 1 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı zırhlı ambulans aracı saldırısına ilişkin, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinden başsağlığı mesajları paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ayrıca İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesaplarından paylaştıkları mesajlarla, saldırıyı lanetledi ve Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ercan Zengin'e Allah'tan rahmet dileğinde bulundu.