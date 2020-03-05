İdlib'deki hain saldırıyı kim gerçekleştirdi?

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hain hava saldırısında 34 askerimiz şehit olurken, 32 askerimiz de yaralanmıştı.Hain saldırı sonrası "Saldırıyı rejim güçleri mi, yoksa Rusya mı yaptı?" sorusu gündeme gelmişti.Acı olay tazeliğini korurken araştırma şirketi Areda Survey, bu konuda bir araştırma yaparak vatandaşlara "Sizce İdlib'te askerlerimizin şehit olduğu saldırıyı kim yaptı?" sorusunu yöneltti.

Araştırma şirketi Areda Survey, "İdlib Bahar Kalkanı Harekatı" başlıklı bir araştırma yaptı. 28 Şubat ile 3 Mart arasında gerçekleştirilen çalışmaya katılan 2 bin 544 kişiye 34 askerimizin şehit olduğu saldırıdan sınır kapılarının açılmasına kadar birçok soru soruldu.

VATANDAŞ NE DİYOR?

Araştırmada, "Sizce İdlib'te askerlerimizin şehit olduğu saldırıyı kim yaptı?" sorusuna katılımcıların yüzde 56,7'si "Rejim güçleri ve Rusya'nın ortak saldırısıydı" derken yüzde 39,5'u "Rusya", yüzde 3,8'i de "rejim güçleri" cevabı verdi.

RUS UÇAĞI GÖREV ALDI MI?

Çalışmada yöneltilen, "Rusya'nın 'Hava saldırısında Rus uçağı görev almadı' açıklamasına inanıyor musunuz?" sorusuna vatandaşların yüzde 94,9'ü "Hayır", yüzde 5,2'si "Evet" dedi. "Sizce Türkiye, Suriye konusunda Rusya'ya güvenmeli midir?" sorusuna vatandaşların yüzde 95'i 'Hayır' şeklinde cevap verdi.