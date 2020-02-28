İdlib'deki kahraman şehidin son paylaşımı: "Bekle hain bekle''

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hain saldırıda şehit olan 33 kahramandan birisi olan 25 yaşındaki Tolga Can Yılmaz, 10 Şubat tarihli son gönderisinde, "Bekle hain bekle senin de köpekler gibi yalvaracağın zaman gelecek" paylaşımı da dikkat çekti.