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  3. İdlib'deki M4 kara yolunda 7. Türk-Rus birleşik kara devriyesi tamamlandı

İdlib'deki M4 kara yolunda 7. Türk-Rus birleşik kara devriyesi tamamlandı

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentindeki M4 kara yolunda 7. Türk-Rus birleşik kara devriyesinin icra edildiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki mutabakat çerçevesinde İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının...

İdlib'deki M4 kara yolunda 7. Türk-Rus birleşik kara devriyesi tamamlandı

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentindeki M4 kara yolunda 7. Türk-Rus birleşik kara devriyesinin icra edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki mutabakat çerçevesinde İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 7. Türk-Rus birleşik kara devriyesinin yapıldığı belirtildi.


Kaynak: AA




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