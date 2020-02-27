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İdlib'deki operasyonlarda 17 günde 1709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarınca, İdlib'deki operasyonlarda 17 günde 1709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi.Alınan bilgiye göre, ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri, 17 günde 1709 rejim unsuru, 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç,...

İdlib'deki operasyonlarda 17 günde 1709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarınca, İdlib'deki operasyonlarda 17 günde 1709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri, 17 günde 1709 rejim unsuru, 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç, 29 obüs, 21 askeri araç, 4 doçka, 6 mühimmat deposu ve 7 havan topu mermisini etkisiz hale getirdi.

Kaynak: AA




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