İdlib'deki yapılan hain saldırıya Kremlin açıklaması

Dün akşam saatlerinde kahraman askerlerimize düzenlenen saldırı sonucunda 33 askerimiz hain saldırı sonucunda şehit oldu. Rusya'dan konu üzerine gerekli açıklamalar gelirken, Putin'in konudaki tavrından sinyaller veren bir açıklama paylaşıldı.

Açıklamanın detayları ise şu şekilde:

Putin ile Erdoğan yakın zamanda bir üst seviye görüşme ayarlamak için anlaştılar.Kısa bir telefon görüşmesi yapıldı, yapılan bu görüşmede Suriye'nin İdlib bölgesindeki ciddi endişelerin tartışıldığı belirtildi. Kuzey Suriye'de durumun normalleştirilmesi adına ciddi ek tedbirleri alınması ihtiyacı konusunda görüş birliğine varıldığı ise gelen diğer bilgiler arasında.