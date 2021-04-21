İdlib’e 53 binden fazla koronavirüs aşı dozu ulaştı, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi
Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'ndan (COVAX) Suriye'nin idlib iline 53 bin 800 korona virüs aşı dozu ulaştı.
Suriye'nin idlib iline 53 bin 800 korona virüs aşı dozu ulaştı. Düşük gelirli ülkelere aşı desteği vermek amacıyla kurulan Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında Suriye'nin İdlib iline koronavirüse karşı aşı ulaştırıldı. Aşılar Suriye'ye, Türkiye - Suriye arasındaki Bab El-Hava Sınır Kapısı'ndan İdlib İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Sevkiyatın idllib'e ulaşmasında Kıtalararası Doktorlar Derneği (PAC- Physicians Across Continents) destek sağladı.
KAYNAK: İhlas Haber Ajansı