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  3. İdlib’e hava saldırısı: 2 ölü

İdlib’e hava saldırısı: 2 ölü

Suriye'de Esad rejimine ait uçakların İdlib'in kırsal bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetti.

İdlib’e hava saldırısı: 2 ölü

Suriye'de Esad rejimine ait uçakların İdlib'in kırsal bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetti.

Suriye'de rejim uçakları İdlib kırsalındaki Taftanaz kasabasına hava saldırıları düzenledi. Saldırıda bir kadın ile kocasının hayatını kaybettiği, 5 sivilin yaralandığı açıklandı. Suriye'de Esad rejimine bağlı uçakların 15 hava saldırısı gerçekleştirdiği öğrenildi.

İdlib’e hava saldırısı: 2 ölü

İdlib’e hava saldırısı: 2 ölü

Kaynak: İHA

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