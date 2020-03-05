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  3. İdlib’e zırhlı araç sevkiyatı

İdlib’e zırhlı araç sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi aralıksız sürüyor.

İdlib’e zırhlı araç sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi aralıksız sürüyor.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden gönderilen zırhı araç olan kirpiler geniş güvenlik önlemleri altında İslahiye ilçesinden geçerek Hatay'ın Reyhanlı ilçesine doğru devam etti. Sevk edilen kirpilerin Suriye bölgesinde devam eden "Bahar Kalkanı" harekatına destek amaçlı gönderildiği öğrenildi.

İdlib’e zırhlı araç sevkiyatı

İdlib’e zırhlı araç sevkiyatı

Kaynak: İHA




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