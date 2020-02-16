İdlib'in köylerinde şiddetli çatışmalar

Hasan DÖNMEZ-Uğur CAN/İDLİP (Suriye) SURİYE'nin İdlib kentinin Mizanez ve Maarat al Naasan bölgelerinde muhalif gruplar ve rejim güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Sivillerin boşalttığı köylerdeki çatışmalara Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) de zaman zaman ateş desteği veriyor.

kameralarınca kaydedildi.

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Kaynak: DHA