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  3. İdlib’le ilgili provokatif paylaşım yapan 6 sosyal medya hesabına soruşturma

İdlib’le ilgili provokatif paylaşım yapan 6 sosyal medya hesabına soruşturma

Sakarya'da Suriye'nin İdlib bölgesinde Türk askerine yönelik yapılan hain saldırı sonrasında sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunan 6 hesap hakkında adli işlem başlatıldı.

İdlib’le ilgili provokatif paylaşım yapan 6 sosyal medya hesabına soruşturma

Sakarya'da Suriye'nin İdlib bölgesinde Türk askerine yönelik yapılan hain saldırı sonrasında sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunan 6 hesap hakkında adli işlem başlatıldı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İdlib bölgesinde yapılan hain saldırı sonrasında provokatif paylaşımlarda bulunan 6 sosyal medya hesabını tespit etti. İdlib'te şehit olan askerler üzerinden algı oluşturacak şekilde provokatif amaçlı paylaşım ve yorumlarda bulunan 6 sosyal medya hesabı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA




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