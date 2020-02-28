İdlib’te halk, TSK’ya destek gösterisi düzenledi
İdlib'te halk, rejim kuvvetleri tarafından yapılan hava saldırısı sonrasında TSK'ya destek gösterisi düzenledi.
İdlib'te halk, rejim kuvvetleri tarafından yapılan hava saldırısı sonrasında TSK'ya destek gösterisi düzenledi.
İdlib'in Sarmada bölgesinde halk, rejim kuvvetleri tarafından yapılan hava saldırısı sonrasında TSK'ya destek gösterisi düzenledi. Türkiye bayrakları açan halk, Türk Silahlı Kuvvetlerini destekleyen sloganlar attı.
Kaynak: İHA
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