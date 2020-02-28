İstanbul11 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. İdlib’te şehit olan 33 asker için Sakarya’da gıyabi cenaze namazı kılındı

İdlib’te şehit olan 33 asker için Sakarya’da gıyabi cenaze namazı kılındı

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından yapılan hava saldırısı sonucu şehit olan 33 Türk askeri için Sakarya'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

İdlib’te şehit olan 33 asker için Sakarya’da gıyabi cenaze namazı kılındı

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından yapılan hava saldırısı sonucu şehit olan 33 Türk askeri için Sakarya'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Sakarya Üniversitesi Kampüs Caminde Cuma namazı sonrası, Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu şehit olan 33 Türk askeri için gıyabi cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazına yüzlerce öğrenci ve vatandaş katıldı.

İdlib’te şehit olan 33 asker için Sakarya’da gıyabi cenaze namazı kılındı

İdlib’te şehit olan 33 asker için Sakarya’da gıyabi cenaze namazı kılındı

Kaynak: İHA




Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT