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  3. İdlib’te şehit olan askerlerin naaşları Hatay’a getirildi

İdlib’te şehit olan askerlerin naaşları Hatay’a getirildi

Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan 4 askerin cenazesi Hatay'a getirildi.

İdlib’te şehit olan askerlerin naaşları Hatay’a getirildi

Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan 4 askerin cenazesi Hatay'a getirildi.

Hatay Devlet Hastanesi morguna konulan şehit cenazeleri buradaki işlemlerinin ardından düzenlenecek törenle memleketlerine gönderilecek.

Şehit olan 4 askerin silah arkadaşlarının ise morg önünde bekledikleri gözlendi.

Aynı saldırıda yaralanan askerlerin ise Hatay Devlet Hastanesindeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

İdlib’te şehit olan askerlerin naaşları Hatay’a getirildi

İdlib’te şehit olan askerlerin naaşları Hatay’a getirildi

Kaynak: İHA



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