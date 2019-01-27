İdman Yurdu, Sultan Spor Voleybol Takımını 3-0 mağlup etti

Türkiye Bayanlar Voleybol 2. Liginde Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor Bayan Voleybol Takımı, Sultan Spor Bayan Voleybol Takımını 3-0 mağlup etti.

Bozüyük Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Bayan Voleybol Takımı sergiledikleri başarılı performans ile Sultan Spor Voleybol Takımını set vermeden yendi. Yoğun bir seyirci desteği ile maça çıkan filenin sultanları 1. seti 25-8, 2. seti 25-9 ve 3. seti de 25-18'lik skorlarla kazandı. Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı maçı tribünlerden izlerken kendisine Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu, Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Spor Kulübü Başkanı Veli Çelik, İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Rüştü Yıldırım ve çok sayıda voleybol sever eşlik etti. Maçın sonunda Başkan Bakıcı "Sultan Spor'u 3-0 mağlup eden Bozüyük Belediye İdman Yurdu sporcularımızı tebrik ediyorum. Başarılarınız daim olsun" dedi.

Kaynak: İHA