İdo Levy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İdo Levy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İdo Levy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İdo Levy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İdo Levy 31 Temmuz 1990 tarihinde Hadera şehrinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da עידו לוי şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İdo Levy Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Hadera futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Hadera takımına 19 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. İdo Levy'nin Hapoel Hadera ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İdo Levy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İdo Levy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İdo Levy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İdo Levy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Maccabi Netanya

15 Eylül 2010 yılında Hapoel Herzliya

30 Haziran 2011 yılında Maccabi Netanya

1 Eylül 2015 yılında Hapoel Raanana

3 Ağustos 2020 yılında Hapoel Haifa

19 Ocak 2021 yılında Hapoel Hadera

İdo Levy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İdo Levy şuan Hapoel Hadera takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

İdo Levy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsrail U21 takımında 4 numaralı formasıyla 9 Şubat 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.