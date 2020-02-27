İDO ŞEHİR HATLARI VE BUDO'DA BAZI SEFERLERE LODOS ENGELİ
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Şehir Hatları ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), lodos nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Şehir Hatları ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), lodos nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
İstanbul Deniz Otobüsleri'nde (İDO) iptal edilen seferler şu şekilde:
Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 07:30 seferi
Bostancı-Beşiktaş 07:40 seferi
Bandırma-Yenikaapı-Bostancı 07:45 seferi
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 08:10 seferi
Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferi
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:50 seferi
Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10:30 seferi
Şehir Hatları'nda iptal edilen seferler şu şekilde:
08:00 Eminönü-Kadıköy-Adalar
07:55 Bostancı-Karaköy-Kabataş
07:50 Kadıköy-Sarıyer
07:45 Karaköy-Kabataş-Bostancı
07:45 Bostancı-Adalar
07:40 Adalar-Kadıköy-Eminönü
07:30 Beşiktaş-Adalar
07:10 Adalar-Beşiktaş
07:05 Bostancı-Büyükada
07:00 Büyükada-Bostancı
06:55 Bostancı-Karaköy-Kabataş
06:35 Kabataş-Eminönü-Kadıköy-Adalar-Bostancı
Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi
14.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi
Kaynak: DHA
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