İdo Sharon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İdo Sharon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İdo Sharon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İdo Sharon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İdo Sharon 6 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da עידו שרון şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İdo Sharon Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hapoel Tel Aviv futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Tel Aviv takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İdo Sharon'nin Hapoel Tel Aviv ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İdo Sharon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İdo Sharon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Hapoel Tel Aviv
19 Temmuz 2021 yılında H. Kfar Shalem
30 Haziran 2022 yılında Hapoel Tel Aviv
İdo Sharon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İdo Sharon şuan Hapoel Tel Aviv takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.
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