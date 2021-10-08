İdo Tatlıses muradına erdi! Yasemin Şefkatli ile evlendi
Pandemi nedeniyle düğünlerini erteleyen İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli dünya evine girdi. Yasemin Şefkatli düğün öncesinde evinin önündeki davullu zurnalı görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses geçtiğimiz yıl ekim ayında Yasemin Şefkatli ile nişanlanmıştı. Pandemi nedeniyle düğünlerini ileri bir tarihe erteleyen çift hayatlarını birleştirdiler.
EVLENDİLER
Uzun zamandır birlikte olan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli çifti dünya evine girdiler.
Sarıyer Belediye Başkanı'nın kıydığı nikahta Necdet Ulucan, Ethem Sancak, Kübra Şefkatli ve Şevket Demir nikah şahitliği yaptı.
BAĞDAT CADDESİ'NDE DAVUL ZURNALI GÖRÜNTÜLER
İdo, düğün öncesi Bağdat Caddesi'nde oturan nişanlısı Yasemin Şefkatli'yi evinden davullu zurnalı çıkarttı. Beyaz mini elbisesiyle dikkat çeken Şefkatli, o anları sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
İdo Tatlıses, nişanlısını evden çıkarmak için bir hayli zorlandı. Nişanlısının arkadaşları, İdo Tatlıses'ten para istedi. Parayı veren Tatlıses, nişanlısına kavuştu.
"İKİZLERİM OLSUN"
Geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla bekarlığa veda partisi yapan Şefkatli, "İkizlerim olsun." dileğinde bulunmuştu.