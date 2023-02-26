İdo Vaier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İdo Vaier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İdo Vaier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İdo Vaier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İdo Vaier 10 Ekim 1996 tarihinde Nesher şehrinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da עידו וייר şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İdo Vaier Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ITPA yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Netanya futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Netanya takımına 27 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. İdo Vaier'nin Maccabi Netanya ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İdo Vaier Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İdo Vaier isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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İdo Vaier Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İdo Vaier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Hapoel Haifa

10 Temmuz 2017 yılında Ironi Nesher

30 Ağustos 2019 yılında Hapoel Herzliya

27 Ağustos 2020 yılında Maccabi Netanya

İdo Vaier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İdo Vaier şuan Maccabi Netanya takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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